Probabili formazioni Lazio-Cremonese: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo in occasione del penultimo turno di campionato all’Olimpico in un’occasione speciale per i biancocelesti, che festeggeranno l’anniversario della Coppa Italia vinta contro la Roma e la qualificazione alla zona Champions. La Lazio però vuole anche blindare il secondo posto contro i grigiorossi, già retrocessi e reduci dalla brutta figura contro il Bologna. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori Maurizio Sarri e Davide Ballardini, ex di turno.

LAZIO – Spazio al 4-3-3 con Immobile al centro dell’attacco e Felipe Anderson e Zaccagni a supporto. Vecino in regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. Casale e Romagnoli in difesa. Cataldi e Marcos Antonio da valutare.

CREMONESE – Tsadjout e Okereke in attacco con Galdames a supporto. Sernicola e Valeri sulle fasce.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Aberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi:

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio

Squalificati: –

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Galdames; Okereke, Tsadjout

Ballottaggi: –

Indisponibili: Chiriches, Dessers, Benassi

Squalificati: –