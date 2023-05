Championship 2022/2023, il Luton Town torna in Premier League dopo 31 anni: Coventry ko ai rigori

Il Luton Town torna in Premier League dopo trentuno anni. Il club arancioblù festeggia la promozione nella massima serie inglese dopo il successo per 7-6 ai calci di rigore contro il Coventry nel match valevole per la finale dei playoff di Championship 2022/2023. Le due squadre hanno dato vita ad una partita molto tirata, che si è conclusa sul punteggio di 1-1 nei tempi regolamentari con le reti di Clark ed Hamer. Il medesimo risultato è rimasto invariato anche ai supplementari, così a decidere la contesa sono stati i tiri dal dischetto che hanno premiato il Luton con la trasformazione di Potts; Coventry condannato dall’errore di Dabo.