Probabili formazioni Juventus-Napoli: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 8 dicembre nella cornice dell’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercheranno tre punti fondamentali nella lotta al vertice. Obiettivo degli uomini di Walter Mazzarri è invece quello di rientrare nei giochi di altissima classifica che per ora riguardano soprattutto Juventus e Inter. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

JUVENTUS – Vlahovic o Kean? Dubbio per Allegri, mentre Chiesa è intoccabile. Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic nei cinque di centrocampo. Gatti, Bremer e Danilo (che potrebbe tornare titolare).

NAPOLI – Mario Rui da valutare. L’esterno potrebbe tornare titolare a sinistra. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia pronti nel tridente d’attacco

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Ballottaggi: Vlahovic 55% – Kean 45%;

Indisponibili: De Sciglio, Weah

Squalificati: Pogba, Fagioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Juan Jesus 60% – Mario Rui 40%

Indisponibili: Mario Rui (in dubbio), Olivera, Lindstrom

Squalificati: –