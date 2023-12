Probabili formazioni Inter-Udinese: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Udinese, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 9 dicembre nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori. Quali saranno i ventidue a scendere in campo? Scopriamolo insieme con le notizie in tempo reale nel corso della settimana su indisponibili e favoriti per una maglia da titolari.

INTER – Thuram e Lautaro Martinez non sono in discussione e non è tempo di rotazioni in questa fase della stagione. Stesso discorso per gli altri big: Dimarco e Dumfries. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Torna Bastoni.

UDINESE – Pereyra cerca una maglia da titolare alle spalle di Lucca, favorito su Success. Ferreira, Perez e Kabasele in difesa. Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura nei cinque.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pavard, De Vrij.

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Lucca 55% – Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner

Squalificati: –