Atalanta-Milan, Pioli in conferenza stampa: “Cerchiamo continuità. Leao da valutare dopo allenamento”

“Mancano ancora troppe partite per poter fare delle classifiche definitive: in campionato non può mancare la continuità ed è quello che stiamo cercando. Domani abbiamo un’altra grande opportunità, bisogna dare continuità: l’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, ma vogliamo fare qualcosa in più”. Parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Quella bergamasca “lotterà fino alla fine per i primi quattro posti. E’ una squadra completa, ha avuto difficoltà nelle ultime partite ma ha presenza, organizzazione, centrocampisti che segnano, servirà una prestazione di alto livello per poter vincere”, ha aggiunto il tecnico rossonero. Di fronte ci sarà anche Charles De Keteleare: “Lo sto seguendo, soprattutto nelle ultime settimane. Sta giocando in un ruolo più offensivo. L’anno passato gli è servito per capire certe cose, se dovesse giocare è da seguire con molta attenzione per la nostra fase difensiva”.

Sugli infortunati: “Leao ha raggiunto picchi di intensità buoni. Sarà importante l’allenamento di oggi per valutare se portarlo con noi. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma ancora non è pronto Okafor domani ha l’ultima valutazione. Se sarà positiva, allora il rientro sarà vicino. Ma comunque non per la partita di domani sera.

Sui singoli: “I recuperi sono importanti, Bennacer, ha bisogno di recuperare la condizione ma sarà un giocatore importante per noi. Jovic è un giocatore di talento. Deve lavorare sull’intensità, è un qualcosa che non può venire meno nel calcio moderno. Se avrà la capacità di mantenere questo livello, potrà dare un contributo alla squadra. Krunic? Le sue prestazioni sono state di buonissimo livello all’inizio, ora sta avendo un calo che è normale. Non si può essere sempre al 100%. In questo momento ci sono compagni che stanno meglio di lui“