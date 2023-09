Probabili formazioni Juventus-Lazio: quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium alle 15:00 di sabato 16 settembre. Allegri contro Sarri. Un classico che viene a riproporsi in un momento cruciale. La Lazio ha tre punti in tre partite, ma sono punti pesantissimi perché conquistati di forza (con tanto di due gol annullati) a Napoli contro i campioni d’Italia in carica. La Juventus ne ha sette e ad Empoli ha trovato una vittoria convincente. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

JUVENTUS – Più Kostic di Cambiaso. Più Fagioli di Miretti. E soprattutto Chiesa e Vlahovic intoccabili in attacco, come Locatelli e Rabiot a centrocampo. Szczesny si riprende il posto tra i pali.

LAZIO – Tutti questi dubbi di formazione Sarri non li aveva da un po’. La Lazio nell’era Lotito forse non ne ha mai avuti, non di questo livello almeno. Guendouzi o Kamada? Un ballottaggio che pochi club possono permettersi. Dubbio anche tra Lazzari e Hysaj.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Ballottaggi: Kostic 60% – Cambiaso 40%

Indisponibili: De Sciglio

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Lazzari 55% – Hysaj 45%; Guendouzi 60% – Kamada 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –