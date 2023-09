Probabili formazioni Inter-Milan: quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Milan, match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Alle 18:00 di sabato 16 settembre avrà luogo l’attesissimo, primo derby di Milano della stagione. Si tratta solo della seconda stagione di Serie A in cui Inter e Milan hanno vinto le loro prime tre partite di un campionato Serie A nella medesima annata, la precedente nel torneo 1971/72. Il cammino di almeno una delle due però è destinato a fermarsi a San Siro in occasione della stracittadina. Diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questo appuntamento.

INTER – Pochi dubbi, anzi uno sì. Mkhitaryan o Frattesi? L’armeno è uno che di derby ne ha giocati e vinti tanti. Difficilmente Inzaghi rinuncerà all’ex Roma. Panchina per Pavard. Dumfries e Dimarco sulle fasce.

MILAN – Tomori è squalificato, Kalulu ha più chance di Kjaer di scendere in campo. Pulisic, Giroud e Leao pronti nel tridente. Loftus-Cheek, Reijnders e Krunic intoccabili a centrocampo.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Dumfries 55% – Cuadrado 45%; Mkhitaryan 55% – Frattesi 45%

Indisponibili: Acerbi.

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Kalulu 65% – Kjaer 35%; Krunic 60% – Musah 40%

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: Tomori