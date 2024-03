Probabili formazioni Juventus-Lazio: andata semifinale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match di andata della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 2 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium, dove avrà luogo il secondo confronto in una settimana tra le due squadre di Massimiliano Allegri e Igor Tudor. In palio c’è il pass per l’ultimo atto, ma prima c’è da vivere un doppio confronto che partirà da Torino, in attesa della sfida di ritorno in programma all’Olimpico martedì 23 aprile alle 21:00. Una di fronte l’altra ci sono due delle squadre che hanno vinto più volte la Coppa Italia. La Juventus ne ha vinte quattordici, più di tutti, mentre la Lazio ne ha sollevate sette. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’avvicinamento alla gara con il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Allegri e Tudor.

JUVENTUS – Fuori Milik e Alcaraz, da valutare Kostic e Alex Sandro. Torna Vlahovic, assente per squalifica nel match di campionato. Al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz nell’ormai classico ballottaggio di Allegri. Tra i pali possibile chance per Perin.

LAZIO – Squalificati Luca Pellegrini e Pedro. Tudor insiste sulla difesa a tre con Immobile in vantaggio su Castellanos. Luis Alberto e Zaccagni pronti ad agire alle spalle dell’unica punta. Guendouzi intoccabile a centrocampo. In porta ancora out Provedel, tocca a Mandas.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro (in dubbio), Kostic (in dubbio)

Squalificati: Pogba, Fagioli

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile

Ballottaggi: Cataldi 60% – Felipe Anderson 40% (con Luis Alberto in regia); Immobile 60% – Castellanos 40%

Indisponibili: Rovella, Provedel

Squalificati: Pellegrini, Pedro