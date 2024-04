Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: trentunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina, match della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 7 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. Uno scontro diretto nella prima metà della classifica, anche se le due formazioni non hanno certo iniziato il 2024 come avrebbero voluto. La Juventus è quarta, ma vede la sua posizione in discussione dopo la crisi di risultati recente. La Fiorentina è decima con 43 punti, ma ha anche una partita in meno da giocare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it, dopo avervi tenuto compagnia con gli approfondimenti sulle scelte probabili di formazione di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, vi offrirà anche aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa gara da non perdere.

JUVENTUS – Chiesa e Vlahovic la coppia d’attacco. Sulle fasce Cambiaso e Milik, mentre a centrocampo tocca a McKennie, Locatelli e Rabiot. Gatti, Bremer e Danilo in difesa. Probabile ritorno tra i convocati per Alcaraz.

FIORENTINA – Italiano non rinuncia al 4-2-3-1. Nico Gonzalez, Beltran e Sottil agiranno alle spalle di Belotti. Arthur e Bonaventura in cabina di regia per una squadra orientata come sempre al palleggio.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%

Indisponibili: Milik

Squalificati: Pogba, Fagioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%

Indisponibili: Christensen

Squalificati: –