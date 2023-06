Probabili formazioni Italia-Spagna, semifinale Nations League 2022/2023

Le probabili formazioni di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale della UEFA Nations League 2022/2023. La Nazionale azzurra, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna in campo per affrontare gli iberici e provare a portare a casa la finale della competizione continentale. Le furie rosse, dal loro canto, vogliono iniziare bene il nuovo corso dopo l’addio di De La Fuente e sperano di staccare il pass per l’ultimo anno. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 15 nella cornice del Twente Stadion di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a Rai Play. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Luis De La Fuente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini.

Ct.: Mancini

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata.

Ct.: De La Fuente