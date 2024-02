Probabili formazioni Frosinone-Roma: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Roma, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 18 febbraio nella cornice dello stadio Stirpe, dove i giallorossi inseguono una vittoria fondamentale ai fini della corsa al quarto posto. Obiettivi diversi per i ciociari di Eusebio Di Francesco, che ritrova in panchina un suo ex allievo come Daniele De Rossi. La sfida vede il Frosinone a 23 punti ma con risultati da ritrovare dopo due sconfitte consecutive. La Roma vuole vincere e cerca il quarto successo nelle ultime cinque partite di campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà prima gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione. Poi vi terrà compagnia con gli approfondimenti del match: pagelle, moviola e parole dei protagonisti.

FROSINONE – Di Francesco non rinuncia al 4-3-3. Soulè, Kaio Jorge e Seck dovrebbero partire dal 1′ nel tridente offensivo.

ROMA – Qualche dubbio per De Rossi. Ndicka insidia Llorente, mentre Cristante è da valutare a centrocampo. Baldanzi scalpita, ma dovrebbe accomodarsi in panchina.

Le probabili formazioni di Frosinone-Roma

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Angelino 55% – Spinazzola 45%; Karsdorp 55% – Celik 45%; Llorente 55% – Ndicka 45%

Indisponibili: Abraham

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Kaio Jorge, Seck

Ballottaggi: Kaio Jorge 55% – Cheddira 45%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono, Bonifazi, Lusuardi

Squalificati: Romagnoli