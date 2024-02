Lecce, D’Aversa: “Dispiace per l’ennesima sconfitta, l’espulsione ha fatto finire la partita”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro il Torino: “Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare, l’espulsione ci ha tagliato le gambe. I ragazzi hanno fatto una buona gara, subendo il gol su un errore da parte nostra. L’espulsione ha fatto finire la partita, ma va valutata la situazione di Piccoli nel primo tempo in cui, a mio avviso, manca un calcio di rigore. Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare la partita, dispiace per l’ennesima sconfitta. Il risultato è meritato da parte del Torino, ma per ciò che si era visto in campo, fino all’espulsione, ce la saremmo potuta giocare. Pongracic è un giocatore esperto e forse avrebbe potuto gestirla meglio, ma sono situazioni che succedono. Ho un gruppo in cui sono tutti titolari. Contro un Torino molto fisico ho scelto dei giocatori che potessero pareggiare questa loro qualità. Il nostro obiettivo è la salvezza. Fino a questo momento non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni di classifica, quindi bisogna avere equilibrio nei giudizi. Non bisogna cercare sempre l’aspetto negativo per fare polemica. Per adesso siamo salvi e quindi continuiamo a ragionare su questa posizione“.