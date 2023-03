Probabili formazioni Fiorentina-Lecce, ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine viola, dopo le vittorie su Milan e Cremonese, vuole dare seguito ai risultati per continuare a risalire posizioni in classifica ed avvicinarsi alla zona Conference League. La squadra giallorossa, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte consecutive ed ha bisogno di tornare al successo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 19 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Marco Baroni.

FIORENTINA – Cabral favorito su Jovic per completare il tridente d’attacco con l’inamovibile Nico Gonzalez ed uno tra Saponara ed Ikoné. A centrocampo Mandragora è in vantaggio su Barak per scendere in campo da titolare.

LECCE – In attacco Colombo dovrebbe avere la meglio su Ceesay, mentre Gonzalez è pronto a tornare in campo dal 1′ al posto di Maleh. Spicca il solito ballottaggio tra Gallo e Pezzella sulla corsia sinistra.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 55% – Ikoné 45%, Mandragora 60% – Barak 40%, Cabral 65% – Jovic 35%.

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Gonzalez 55% – Maleh 45%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –