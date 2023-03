Probabili formazioni Inter-Juventus: ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Juventus, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica. La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter nel match d’andata e non colleziona due vittorie nelle due sfide di uno stesso campionato contro i nerazzurri dalla stagione 2019/20. L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A da aprile 2010 (2-0), in piena era Triplete. Anche stavolta il match è ricco di significati. L’Inter deve blindare la zona Champions, la Juventus deve tentare la rimonta europea.

INTER – Lukaku e Lautaro coppia d’attacco. Da valutare Bastoni dopo il risentimento muscolare accusato a Porto. Ballottaggio solito tra Mkhitaryan e Brozovic con l’armeno che parte favorito. Darmian e Dimarco i due favoriti sulle corsie laterali.

JUVENTUS – Chiesa dalla panchina, Di Maria dal 1′ alle spalle di Vlahovic. Questo il probabile schieramento bianconero. Fagioli a centrocampo. Gatti o De Sciglio in difesa senza Alex Sandro

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Ballottaggi: Mkhitaryan 55% – Brozovic 45%

Indisponibili: Gosens, Bastoni

Squalificati: –

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Danilo, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Ballottaggi: Gatti 55% – De Sciglio 45%

Indisponibili: Milik, Pogba Bonucci, Alex Sandro

Squalificati: Kean