Probabili formazioni Fiorentina-Ferencvaros: seconda giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros, match valido per la seconda giornata di Conference League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Grande curiosità per vedere all’opera i viola al Franchi dopo il pareggio esterno contro il Genk. L’obiettivo è il primo posto del girone, ma serve una vittoria. Di fronte c’è l’attuale capolista del gruppo F con Dejan Stankovic che conosce bene la squadra viola. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì.

FIORENTINA – Tra Nzola e Beltran, potrebbe essere l’argentino a partire titolare. Kayode è titolare, vista l’assenza di Dodò. Da valutare Biraghi. Arthur e Mandragora pronti ad agire in cabina di regia.

FERENCVAROS – Marquinhos, Zacharlassen, Owusu pronti dietro Varga nel 4-2-3-1. Makreckis e Abu Fani i favoriti in regia.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Mina, Dodò, Biraghi

Squalificati: –

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissè, Ramirez; Makreckis, Abu Fani; Marquinhos, Zacharlassen, Owusu; Varga