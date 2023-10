Probabili formazioni Roma-Servette: seconda giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Servette, match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Giovedì sera i giallorossi cercano un’altra vittoria in coppa per avvicinare il passaggio del turno, anche se come è noto il primo posto qualifica agli ottavi, mentre il secondo soltanto ai playoff. Chi vincerà? Andiamo a scoprire di seguito le possibili scelte di Mourinho e degli svizzeri, ricordando come Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

QUI ROMA – Ancora fuori Renato Sanches e Smalling. Mancini, Cristante e Ndicka pronti in difesa. Kristensen e Spinazzola favoriti sulle corsie laterali, coppia d’attacco classica Lukaku-Dybala.

Le probabili formazioni di Roma-Servette

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: –

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling, Llorente

Squalificati: –

SERVETTE (4-3-3): Frick, Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou, Stevanovic, Cognat, Douline, Kutesa, Antunes, Bedia