Probabili formazioni Feyenoord-Lazio: terza giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Feyenoord-Lazio, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:45 di mercoledì 25 ottobre al De Kuip. In Olanda la squadra biancoceleste punta a rimanere imbattuta in uno stadio che l’anno scorso ha offerto più di un ostacolo. Dopo i gol nei minuti di recupero contro Atletico Madrid e Celtic, Sarri cerca altre risposte convincenti in campo europeo. La partita del gruppo E ridisegnerà inevitabilmente la classifica, con un occhio all’altro campo con spagnoli e scozzesi protagonisti. Sportface.it vi proporrà aggiornamenti e approfondimenti di questa sfida da non perdere.

FEYENOORD – Hancko e Trauner in difesa. Due centrali esperti, ma poco rapidi. Questo l’anello debole dell’11 olandese. Stengs, Gimenez e Paixao in attacco. Wieffer, Zerrouki e Timber a centrocampo.

LAZIO – Dovrebbe rivedersi Immobile dal 1′ in attacco. Casale e Romagnoli al centro della difesa. Dubbio tra Guendouzi, Vecino e Kamada a centrocampo. Felipe Anderson e Zaccagni insidiati da Isaksen e Pedro. Luis Alberto intoccabile nel ruolo di mezzala.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Lazio

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 55% – Kamada 45%; Rovella 55% – Vecino 45%

Indisponibili:

Squalificati: –