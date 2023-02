Probabili formazioni Empoli-Spezia: ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Spezia, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 11 febbraio nella cornice del Castellani. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le due squadre sono in una situazione simile di classifica: entrambe sono a distanza di sicurezza dalla zona calda, ma c’è voglia di fare punti e migliorarsi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

EMPOLI – Possibile conferma in blocco per l’11 che ha ben figurato a Roma contro i giallorosso. L’unico dubbio riguarda l’attacco dove Piccoli e Cambiaghi insidiano Satriano. Intoccabile Baldanzi, con buona pace di Pjaca e Vignato.

SPEZIA – Torna Gyasi dalla squalifica, ma Nzola è ancora indisponibile. Shomurodov sarà il partner d’attacco dell’attaccante. Holm recupera il top della forma, Reca sull’altro lato. Da valutare Zurkowski e Kovalenko.

Le probabili formazioni di Empoli-Spezia

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano

Ballottaggi: Ebuehi 60% – Stojanovic 40%.

Indisponibili: Destro, Ismajli, Grassi.

Squalificati: –

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Nikolaou, Wisniewski; Holm, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Shomurodov

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zoet, Bastoni, Ekdal, Nzola, Zurkowski, Kovalenko (in dubbio)

Squalificati: Ampadu, Caldara