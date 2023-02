Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Un match da seguire all’Allianz Stadium tra due squadre che stanno vivendo una stagione complicata: fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 12 febbraio. Un punto separa le due formazioni in classifica, con il settimo posto ancora lontano ma non irraggiungibile. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale anche nel corso della settimana per seguire insieme le possibili scelte dei due allenatori.

JUVENTUS – Kean cerca la conferma, più Chiesa di Di Maria. Da valutare Paredes, ma Locatelli è pronto ad agire da titolare in cabina di regia. Cuadrado e Kostic ai lati.

FIORENTINA – Jovic pronto ad agire da titolare al centro dell’attacco. Ikone, Bonaventura e Gonzalez alle sue spalle. Amrabat e Duncan pronti in mediana. Squalificati Igor e Mandragora. Difficile rivedere Sottil tra i convocati.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria

Ballottaggi: Cuadrado 55% – De Sciglio 45%; Alex Sandro 60% – Gatti 40%

Indisponibili: Milik, Pogba, Miretti

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic.

Ballottaggi: Ikone 55% – Brekalo 45%

Indisponibili: Sottil, Castrovilli

Squalificati: Igor, Mandragora