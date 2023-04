Probabili formazioni Cremonese-Verona, trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Verona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione grigiorossa, dopo la netta sconfitta nella sfida contro l’Udinese, si trova all’ultima spiaggia: un’occasione unica per provare a restare in corsa per la salvezza. La squadra veneta, dal suo canto, è reduce dalla grande vittoria contro il Bologna e spera di dare seguito ai risultati per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 30 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Marco Zaffaroni.

Le probabili formazioni di Cremonese-Verona

CREMONESE – I grigiorossi, privi dell’infortunato Tsadjout, si affidano alla coppia d’attacco composta da Okereke e Dessers. A centrocampo Castagnetti favorito su Galdames.

VERONA – Lasagna finisce ko, in attacco dovrebbero esserci Duda e Verdi a supporto di Gaich. Sulla fascia Lazovic è favorito su Doig per una maglia da titolare.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuoto; Okereke, Dessers.

Ballottaggi: Castagnetti 60% – Galdames 40%.

Indisponibili: Chiriches, Tsadjout, Benassi.

Squalificati: Sernicola.

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Magnani; Depaoli, Tameze, Abilgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Gaich.

Ballottaggi: Duda 60% – Ngonge 40%, Lazovic 60% – Doig 40%.

Indisponibili: Henry, Lasagna, Hrustic.

Squalificati: Faraoni.