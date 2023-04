MOVIOLA – Lecce-Udinese, mani di Bijol: era rigore? Proteste giallorosse

Episodio da moviola in Lecce-Udinese per il calcio di rigore chiesto dai padroni di casa per un tocco di mani di Bijol. Davvero veementi le proteste dei giallorossi, Strefezza in primis, per questo tocco con la mano del centrale friulano su un cross tagliato a rientrare. Bisogna dire che si tratta di un pallone che arriva inaspettato e che il braccio è in posizione naturale, anche se un po’ largo: qualche dubbio, ma la decisione finale di Marchetti e del Var Valeri è di lasciar proseguire.