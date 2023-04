Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina: andata semifinale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina, match di andata della semifinale di Coppa Italia 2022/2023. Un doppio confronto inedito, merito dell’impresa dei grigiorossi di Ballardini che sono riusciti ad eliminare Napoli prima e Roma poi. Adesso l’ostacolo è quello dei viola e il primo atto si giocherà allo Zini. C’è profumo di storia e la Cremonese ci crede. Ma la Fiorentina vuole la seconda finale degli ultimi dieci anni, sognando quel trofeo che manca da troppo tempo. La partita si giocherà alle 21:00 di mercoledì 5 aprile nella cornice dello Zini. La sfida potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

CREMONESE – Tsadjout e Dessers pronti in attacco. Da valutare Dessers, mentre Afena-Gyan va verso la panchina. Ballottaggio tra Meitè e Galdames. Chiriches in dubbio per la difesa.

FIORENTINA – Dubbio Jovic, ma è pronto Cabral. Scalpita Barak, in vantaggio al momento su Bonaventura. Nico Gonzalez si riprende il posto sulla fascia.

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Tsadjout, Dessers

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Chiriches, Okereke, Ferrari, Acella (in dubbio)

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Arthur Cabral.

Ballottaggi: Bonaventura 55% – Barak 45%

Indisponibili: Terzic, Duncan, Jovic

Squalificati: –