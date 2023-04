Ecco il quinto Clasico della stagione: Ancelotti cerca la rimonta, Xavi più vicino al doblete

Quasi estenuante il Clasico quest’anno, visto che siamo già a quota cinque e qui ci si fermerà. L’eterno duello tra le grandi di Spagna, il Barcellona e il Real Madrid, giunge al quinto atto, quello più importante perché in palio c’è la finale di Copa del Rey, indubbiamente sentita in terra iberica, anche perché entrambe vogliono il doblete. Più vicino a riuscirsi Xavi, parlando di quello canonico, visto che la Liga è ormai in tasca con dodici punti di vantaggio, e all’andata in semifinale di coppa è arrivata una vittoria in trasferta per 0-1 grazie all’autogol di Eder Militao.

E’ da qui che si riparte e un mese dopo ci si gioca tanto: nel frattempo in campionato è arrivata la clamorosa vittoria dei blaugrana con Kessie che ha sancito la fine dei giochi, è evidente come i blancos debbano raddrizzare le cose, perché il rischio è quello degli zero titoli, escludendo ovviamente Supercoppa Europea e Mondiale per Club, che sono retaggio della scorsa stagione. Il Barca, invece, ha già vinto: la Supercoppa Spagnola è stata messa in tasca da Xavi al suo primo titolo sulla panchina blaugrana, la Liga è work in progress, il raggiungimento della finale di Copa del Rey dopo la vittoria dell’andata è in discesa.

Però Ancelotti dal canto suo può contare sulla spinta dei quarti di Champions e della possibilità di alzare ancora una volta al cielo la coppa dalle grandi orecchie, dalla quale i catalani si sono fatti sbattere fuori ai gironi per mano dell’Inter, eliminati pure dall’Europa League in modo prematuro. Per i confini esteri il riscatto è fissato al prossimo anno, sempre che l’Uefa non decida di usare la mano pesante per il caso Negreira (e le parole di Ceferin vanno in tal senso), ma l’hic et nunc è legato alla coppa nazionale.

Il Real vuole la rimonta, vuole evitare la disfatta totale nei confronti degli eterni rivali, vuole una finale che il maestro delle finali può vincere per lasciare con un bel ricordo, e fare il doblete personale, Champions più Copa del Rey: la stagione diventerebbe migliore rispetto al Barca. 6-0 e 4-0 nel weekend, le due squadre ci arrivano nel migliore dei modi e come di consueto il Clasico regalerà emozioni e pathos ai massimi termini.