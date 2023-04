Europa League 2022/2023: lo United si fa rimontare dal Siviglia nel finale, pareggiano Leverkusen e Union Saint Gilloise

Oggi si sono giocati i match validi per l’andata dei quarti di finale di Europa League e di Conference League 2022/2023. Il Manchester United si butta via contro il Siviglia. Partita dominata dai ragazzi di Ten Hag, che vanno in vantaggio al 14′ con Sabitzer e raddoppiano sempre con l’austriaco al 21′. Siviglia irriconoscibile che rischia di subire a più riprese il gol del 3-0 con Antony che colpisce il palo e Malacia che si mangia un rigore in movimento nel secondo tempo. La squadra di Mendilibar segna il gol della speranza all 86′ con Malacia che mette nella sua porta un cross apparentemente innocuo di Rakitic. Poco dopo si fa male Lisandro Martinez che lascia i Red Devils in 10. Ed è in pieno recupero che il Siviglia trova il gol del 2-2 con Maguire che tocca di testa e beffa De Gea in una mischia in area. Discorso qualificazione totalmente riaperto e che si deciderà in Spagna settimana prossima. Pareggiano 1-1 Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise. Partita divertente alla BayArena con tante occasioni da entrambe le parti. I ragazzi di Xabi Alonso sprecano diverse opportunità e subiscono il gol del momentaneo 0-1 al 51′ da Boniface. Padroni di casa che si riversano in attacco e trovano la rete del pareggio con il solito Wirtz che all’83’ salva i suoi da una sconfitta che sarebbe stata pesantissima in chiave qualificazione.

Per quanto riguarda i match di Conference League, pareggiano 1-1 Gent e West Ham. Gli Hammers vanno avanti nel finale di primo tempo con Ings ma si fanno riprendere dai padroni di casa che trovano il gol dell’1-1 con Cuypers al 57′. Buon pareggio in ottica qualificazione per il West Ham, che potrà giocarsi il passaggio del turno tra le mura di casa. L’Anderlecht batte 2-0 l’Az Alkmaar grazie ai gol di Murillo al 22′ e di Ashimeru al 70′. La squadra di Riemer è brava a sfruttare le poche occasioni create e a mettere quasi in ghiaccio il discorso qualificazione. Partita pazza tra Basilea e Nizza. Gli svizzeri vanno avanti al 26′ con il rigore di Amdouni ma vengono ribaltati dalla doppietta di Moffi tra il 38′ e il 45′. Nel secondo tempo ci pensa Amdouni a salvare i suoi al 71′ firmando la doppietta personale e il 2-2 finale.