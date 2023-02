Probabili formazioni Braga-Fiorentina: andata spareggio Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Braga-Fiorentina, match di andata dello spareggio di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 16 febbraio. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, la viola è tornata in Europa per la prima volta dopo sei anni. La squadra fiorentina non superava i gironi di competizioni UEFA dal 2014/15, quando arrivarò sino alle semifinali. Ora c’è il Braga, che non affrontava un’italiana dal 2021 quando fu eliminata dalla Roma nel percorso fino alla semifinale in Europa League.

BRAGA – La squadra gioca col 4-4-2. Banza e Ruiz in attacco. Horta l’uomo di maggior talento.

FIORENTINA – Cabral verso una chance dal 1′. Igor e Mandragora, squalificati nel precedente turno di campionato, partiranno titolari. Barak tra le linee.

Le probabili formazioni di Braga-Fiorentina

Braga (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormeina, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz

Ballottaggi: –

Indisponibili: Niakate, Gorby

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Cabral

Ballottaggi: Brekalo 55% – Saponara 45%

Indisponibili: Sottil, Castrovilli.

Squalificati: –