MOVIOLA – Arsenal-Manchester City, Ederson su Nketiah: Taylor fischia rigore ma niente rosso

Episodio da moviola nel corso della fine del primo tempo di Arsenal-Manchester City, big match della Premier League 2022/2023. I padroni di casa, dopo il gol di De Bruyne, reagiscono e si riversano nella metà campo avversaria: Nketiah sguscia via sulla fascia sinistra, il suo tiro però viene salvato sulla linea ma precedentemente c’è un contatto tra il portiere Ederson e lo stesso Nketiah. Per l’arbitro Taylor nessun dubbio: è calcio di rigore. Una decisione che scontenta entrambe le squadre visto che il Manchester City recrimina per il rigore fischiato mentre i padroni di casa chiedono anche l’ammonizione per l’estremo difensore e sarebbe stata la seconda visto che era stato ammonito qualche minuto prima per perdita di tempo. Alla fine dagli undici metri Saka è freddo, spiazza Ederson e fa 1-1. Ma questo episodio farà parecchio discutere.