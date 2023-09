Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan, Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 4 ottobre e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Prime Video. I rossoneri sono reduci dal pareggio a reti bianche con il Newcastle ed hanno bisogno di portare a casa i loro primi tre punti per evitare di complicare il girone. La compagine tedesca, dal suo canto, ha perso contro il Psg e ora spera di rifarsi tra le mura amiche. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Edin Terzic e Stefano Pioli.

