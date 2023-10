Inter-Benfica 1-0, Schmidt: “Sconfitta giusta, troppi palloni persi nel secondo tempo”

L’allenatore del Benfica Schmidt ha analizzato il ko per 1-0 arrivato nella seconda giornata dei gironi di Champions League contro l’Inter: “Innanzitutto devo fare le congratulazioni all’Inter, complessivamente hanno meritato di vincere. Hanno creato più opportunità di gol chiare. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni e c’era un rigore chiaro per un fallo di Barella su Neres. Poi nel secondo tempo è cambiato tutto, abbiamo perso tanti palloni e alla fine Trubin ci ha tenuto in gioco. Ci abbiamo provato ma dobbiamo accettare questa sconfitta. Penso ci siano diverse fasi nella partita, ti puoi aspettare che l’Inter ti metta sotto pressione ma devi saper resistere. Penso sia stata una vittoria meritata ma la partita poteva cambiare nel primo tempo se avessimo sfruttare alcune occasioni. Di Maria ha avuto un problema muscolare, dobbiamo capire di quale entità”.