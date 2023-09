Probabili formazioni Celtic-Lazio: seconda giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 4 ottobre. La squadra biancoceleste è imbattuta da sette partite nella fase a gironi di Champions League (V2, P5). Un rendimento importante, che rappresenta una motivazione in più. Discorso diverso per il Celtic che nella fase a gruppi non vince da dieci partite. A pochi giorni dal gol di Provedel all’Atletico Madrid, la Lazio vuole vivere altre notti magiche. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.

CELTIC – Lagerbielke e Holm squalificati. Phillips da valutare, ma è lui a candidarsi in difesa. Maeda, Furuhashi e Palma pronti in attacco.

LAZIO – Kamada o Guendouzi? Per ora il giapponese è leggermente favorito. Proprio come Cataldi. Immobile torna dal 1′ dopo la panchina di San Siro contro il Milan. Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce. Patric insidia Marusic.

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma

Ballottaggi: –

Indisponibili: Phillips (in dubbio), Abada, Carter-Vickers, Welsh

Squalificati: Lagerbielke, Holm

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Kamada 60%-Guendouzi 40%; Cataldi 60% – Rovella 40%; Patric 60% – Casale 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –