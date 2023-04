Lazio, Provedel: “Contento di ciò che stiamo facendo. Giusto il perfezionismo di Sarri”

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro lo Spezia: “Sono contento della prestazione e di quello che stiamo facendo. Stiamo trovando la mentalità giusta, non ci dobbiamo fermare adesso perché sarà sempre più dura. Spezia? E’ partito forte ma non ha concretizzato”. E sugli allenamenti di Sarri ha aggiunto: “Non sono faticosi. Pretende molto, è un perfezionista e noi cerchiamo di ascoltarlo. E’ giusto essere maniacali e curare tutti i dettagli, non abbiamo alternative”.