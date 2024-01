Probabili formazioni Atalanta-Udinese: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo un turno di stop forzato causa Supercoppa Italiana, tornano in campo al Gewiss Stadium per dare seguito alla cinquina rifilata al Frosinone. La compagine bianconera, dal suo canto, va a caccia si preziosi punti in ottica salvezza. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 di sabato 27 gennaio; la partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco, di seguito, ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Gabriele Cioffi.

ATALANTA – Ancora indisponibile anche Lookman perché impegnao Coppa d’Africa. Davanti Scamacca e De Ketelaere favoriti su Muriel e Miranchuk.

UDINESE – Nel 3-5-1-1 Pereyra agirà alle spalle di Lucca. Ebosele e Kamara sulle due fasce. Ferreira, Perez e Kristensen pronti nel terzetto di difesa. Lovric a centrocampo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Ballottaggi: Scamacca 55% – Miranchuk 45%

Indisponibili: Hateboer, Tourè, Lookman

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Kristensen 55% – Kabasele 45%

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Vivaldo

Squalificati: –