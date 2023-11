Probabili formazioni Atalanta-Sturm Graz: quarta giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz, match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Alle 21:00 di giovedì 9 novembre la squadra bergamasca di Gian Piero Gasperini cercherà i tre punti dopo il pareggio in Svizzera. Sette punti, sei gol segnati e tre subiti. Gasperini sa di avere in mano il primo posto del girone, ma serve una vittoria al Gewiss Stadium per confermarsi in testa e respingere lo Sporting, in attesa del confronto diretto con i portoghesi. Il gruppo D entra nel vivo e l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.

ATALANTA – Possibile riposo per Scamacca. Spazio a Muriel, dopo la bella prova del turno precedente. Hateboer si candida a destra per far rifiatare Spinazzola. Da valutare Scalvini.

STURM GRAZ – L’unico dubbio tra Jatta e Wlodarczyk. Favorito il secondo, accostato in estate a diversi club italiani come Bologna, Genoa e Udinese.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel

Ballottaggi: Lookman 60% – De Ketelaere 40%

Squalificati: –

Indisponibili: El Bilal Toure, Palomino

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.