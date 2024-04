Probabili formazioni Atalanta-Liverpool: ritorno quarti Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 18 aprile nella cornice del Gewiss Stadium, uno stadio che sarà completamente sold out. Si riparte dallo 0-3 di Anfield, un risultato già storico, ma che può valere una semifinale europea. L’Atalanta però deve fare la gara perfetta anche nel suo stadio. Il Liverpool ha infatti vinto almeno una partita in trasferta con tre o più gol di scarto in ognuna delle ultime sette stagioni europee, tra cui il 5-1 allo Sparta Praha negli ottavi di finale di questa stagione, il 7-1 ai Rangers nella scorsa annata e il 7-0 al Maribor nel 2017/18. Serve la massima attenzione e Gasperini lo sa bene. Ma anche la miglior formazione possibile. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Jurgen Klopp.

ATALANTA – Scamacca non si tocca. E dopo la doppietta di Anfield, Van Dijk e compagni lo osserveranno con un occhio di riguardo. Hateboer e Ruggeri sulle fasce. De Roon ed Ederson a centrocampo.

LIVERPOOL – Salah, Nunez e Diaz in attacco. Panchina per Jota. Endo in regia a centrocampo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Lookman 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Scalvini.

Squalificati: –

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Núñez, Diaz

Ballottaggi: Endo 55% – Jones 45%

Indisponibili: Matip, Thiago

Squalificati: –