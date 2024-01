Probabili formazioni Napoli-Inter: finale Supercoppa Italiana

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, finale della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, è tempo di tornare in campo e stavolta in palio c’è il titolo, il primo della stagione. Gli azzurri hanno battuto 3-0 la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio della Lazio, e così si contenderanno il trofeo alle ore 20 di lunedì 22 gennaio. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Walter Mazzarri e Simone Inzaghi.

NAPOLI – Davanti Raspadori potrebbe essere preferito stavolta a Simeone, ai suoi lati intoccabili Kvaratskhelia e Politano. Molto probabile la riproposizione della difesa a tre, ma da capire come sta Mazzocchi.

INTER – Inzaghi schiera i fedelissimi, unica novità potrebbe essere Dumfries per uno tra Pavard e Darmian. Davanti non si toccano Lautaro e Thuram.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori 55% – Simeone 45%

Indisponibili: Meret, Olivera, Natan, Demme (in dubbio), Osimhen (Coppa d’Africa), Anguissa (Coppa d’Africa)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Dumfries 55% – Pavard 45%

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –