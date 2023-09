Primavera, la Roma presenta il ricorso per il 3-0 a tavolino subito contro l’Empoli

La Roma Primavera non ci sta e decide di andare all-in per la partita contro l’Empoli. I toscani hanno ottenuto la vittoria della partita a tavolino per errata l’interpretazione giallorossa sull’utilizzo dei fuoriquota nella partita. La squadra capitolina però non ci sta e ha chiesto il ricorso al Corte d’Appello.

I giallorossi, infatti, non accettano che si parli di un errore o di un pasticcio perché ritiene che ci sia una disparità di trattamento nell’interpretazione del regolamento. Un regolamento rivisto proprio per questa stagione e che consente di schierare “sei giocatori del 2004 più un solo calciatore fuoriquota senza limite di età”. Nel caso della Roma il calciatore indicato come fuoriquota è Louakima (classe ’03) che in occasione di Roma-Empoli primavera era in campo ed è stato sostituito inserendo Vektal, altro 2004 oltre i sei che erano già presenti (Pagano, Pisilli, Keramitsis, Chesti, D’Alessio e Cherubini).

Una sostituzione che l’Empoli ha contestato, trovando accoglimento del Giudice Sportivo, ma che la Roma difende perché il settimo 2004 utilizzato (Vektal) prenderebbe il posto del fuoriquota che altre società magari non dichiarano utilizzando comunque un 2004 come fuoriquota oltre i sei in campo permessi. Ora il ricorso con la Corte che avrà 15 giorni per decidere definitivamente sull’accaduto.