Inondazioni in Libia, l’Inter esprime il cordoglio per le vittime

di Mattia Zucchiatti 21

L’Inter sui social esprime “le proprie condoglianze per le vittime dell’uragano che ha colpito la Libia. Il nostro pensiero va alla popolazione in questo momento difficile”. Al momento, solo nella città di Derna, si contano oltre 2.300 morti, stando a quanto riferito dall’autorità nazionale per le emergenze libica, che coordina le attività di ricerca e soccorso. Sarebbero inoltre circa 10mila i dispersi nella regione orientale. Il capo del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdelhamid Dabaiba, ha proclamato tre giorni di lutto e ha stabilito di issare la bandiera a mezz’asta in tutta la Libia per onorare gli oltre duemila morti.