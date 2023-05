Premier League, il West Ham vince contro il Leeds. Brighton-Southampton 3-1

Il West Ham non sembra sentire le fatiche di Conference League e manda un messaggio chiaro alla Fiorentina in vista della finale del 7 giugno. Gli Hammers partono male contro il Leeds, alla disperata ricerca di punti salvezza, che con Rodrigo vanno in vantaggio dopo 7 minuti di gioco. Il West Ham però cresce man mano fino a trovare il gol del pareggio con capitan Rice al 31esimo. Il Leeds sente la pressione di dover fare assolutamente punti ed inizia ad abbassare il suo baricentro. Ne approfitta al 72esimo Bowen che porta avanti il West Ham sul 2-1. Nel finale arriva al firma anche di Lanzini che chiude il punteggio sul definitivo 3-1. Il West Ham manda un messaggio alla Fiorentina in vista della finale di Conference League in quel di Praga.

Nell’altra partita del primo pomeriggio scendeva in campo il Brighton di Roberto De Zerbi che insegue i punti per una qualificazione in Europa che saprebbe di miracolo a fine stagione. Avversario di giornata era il Southampton, spacciato alla Championship il prossimo anno. Partita subito in discesa per gli uominidi De Zerbi grazie alla doppietta nel primo tempo di Evan Ferguson che fa andare le squadre all’intervallo sul punteggio di 2-0. Nella prima parte della ripresa il Southampton prova una timida reazione che culmina con il gol del 2-1 di Elyounossi. A rimettere le cose apposto per il Brighton ci pensa Gross per il definitivo 3-1. Il Brighton si porta a meno 5 dal Liverpool fermato dall’Aston Villa ed ipoteca il piazzamento in zona Europa.