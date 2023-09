Premier League, Monday Night: pareggio fra Nottingham Forest e Burnley

Si chiude la quinta giornata della Premier League con il Monday Night che metteva sul piatto la sfida fra Nottingham Forest e Burnley. Un match si pronosticava molto ed estremamente equilibrato, e quindi, le attese sono state realmente avverate. Infatti, il pareggio di 1-1 permette ad entrambe di muovere la classifica per punti che valgono come importanti per la salvezza.

Il Burnley deve dare una mossa di risveglio ad un inizio di campionato complicato e quindi l’atteggiamento è quello propositivo di squadra che cerca in tutti i modi di andare in vantaggio. La pressione ospite paga con il gol, al 41esimo di Amdouni che insacca la palla in rete e che manda il Burnley in vantaggio. Nella ripresa, è un altro Nottingham Forrest, intento a ricercare come minimo il gol del pareggio. Pari che arriva con Hudson-Odoi che al 61esimo porta la partita sul definitivo 1-1.