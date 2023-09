Hellas Verona-Bologna, Montipò: “Soddisfatti. La strada è ancora lunga”

L’Hellas Verona può contare su un grande Lorenzo Montipò. Il portiere degli scaligeri, anche contro il Bologna, è stato protagonista di una partita importante che gli è valso il premio di Man of the Match. L’estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

Montipò: “Abbiamo tenuto duro, ci sono stati tre infortuni. Magnani ha stretto i denti fino alla fine. Questo dice molto sul nostro spirito. È un punto importante e non abbiamo nemmeno preso gol. Sono molto contento della prestazione complessiva. Tutta la squadra ha difeso in modo compatto. Ci teniamo stretto questo punto. Abbiamo 7 punti in classifica e siamo molto soddisfatti, ma la strada è ancora lunga. Può succedere di tutto. Dobbiamo arrivare il più presto possibile alla quota punti che ci servirà per salvarci. A San Siro, contro il Milan, ce la metteremo tutta“.