Premier League 2023/24: il West Ham batte 2-0 un sempre più in difficoltà Manchester United

Non c’è pace per il Manchester United di Erik ten Hag che è ricaduto. Questa volta causa dell’ennesimo incidente di percorso dei Red Devils è stato il West Ham che ha trovato una vittoria importante per quanto riguarda le ambizioni europee degli Hammers.

Dopo un primo tempo fondamentalmente equilibrato, in cui sono stati forse gli uomini di ten Hag a creare di più, nella seconda frazione di gioco il West Ham è entrato meglio in partita, più consapevole per cercare i tre punti. La partita si decide dal minuto 72 al minuto 78: infatti nel giro di cinque minuti gli uomini di David Moyes indirizzano in maniera defintiva il match. Al 72esimo è il solito Bowen che mette dentro il vantaggio per gli Hammers, mentre al 78esimo è il gioiellino Kudus che mette dentro la palla del definitivo 2-0 che rimanda all’inferno e nel baratro sportivo gli uonini di ten Hag, mentre fa crescere le ambizioni europee del West Ham.