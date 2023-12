Dundee-Aberdeen rinviata: cosa succede con le scommesse?

La partita di Premiership scozzese tra Dundee e Aberdeen è stata rinviata a data da destinarsi per maltempo. “A causa della forte pioggia persistente, la partita di questo pomeriggio contro l’Aberdeen è stata annullata. L’arbitro ritiene che la zona della porta del campo sia ingiocabile. Ci scusiamo per il disagio causato ai sostenitori”, si legge nella nota del club casalingo. Ma cosa prevede il regolamento delle scommesse? Le giocate classiche, 1, X o 2 chiaramente vengono giudicate VOID (quota nulla) visto che la partita non è terminata e non riprenderà sicuramente nelle prossime 48-72 ore. Mentre le scommesse che si erano già chiuse (per esempio OVER 1.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate.