Premier League 2023/24, il Tottenham passa anche contro il Bournemouth: decidono Maddison e Kulusevski

Il Tottenham testimonia e certifica di essere in salute in questo inizio di stagione passando anche sul campo del Bournemouth. Gli Spurs con una prestazione convincente si aggiudicano il match, valevole per la terza giornata di campionato, grazie a due sussulti di Maddison e di Kulusevski che hanno indirizzato e chiuso il match. Nella prima parte di partita è solo Tottenham che spinge per mettere il confronto subito sui binari di Londra. AL 17esimo Maddison punisce: l’ex Leicester, servito da Pape Matar Sarr, ed all’interno dell’area calcia con la palla che si insacca preciso all’angolino basso di sinistra alle spalle di Neto. Dopo il vantaggio gli Spurs vanno subito vicini allo 0-2 con Richarlison, che da pochi passi, non riesce a centrare la porta. Il primo tempo si chiude con un palese predomonio degli uomini di Postecoglou, agevolato anche da un Bournemouth troppo timido.

Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo tempo: il Tottenham fa la partita, i rossoneri cercano di resistere e di ripartire. L’occasione più ghiotta per il Bournemouth arriva nei piedi di Semenyo che dal limite cerca di sorprendere Vicario, ma la palla va di pochissimo al lato. Al 63esimo arriva il 2-0 del Tottenham che sa di “italiano”: Udogie si fa strada sulla fascia e mette la palla in mezzo sul primo palo. Kulusevski sbuca davanti a tutti ed insacca per il raddoppio. In pieno recupero (9 minuti di recupero) è Perisic che va vicinissimo allo 0-3: il croato accelera sulla fascia, si accentra, e dal limite prova il tiro che finisce di pochissimo al lato. Finisce poi il match che conferma che il Tottenham, nonostante sia rimasto orfano di Kane, macina punti e gioco.