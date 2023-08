Highlights e gol Bournemouth-Tottenham 0-2: Premier League 2023-24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 15

Il Tottenham continua a macinare punti in Premier League. La squadra di Ange Postecoglou dopo la vittoria per 2-0 contro il Manchester United, con lo stesso risultato è passata in trasferta contro il Bournemouth. Una prestazione convincente da parte degli Spurs che volano a 7 punti in tre partite giocate, con due grandi protagonisti: Maddison e Kulusevski, autori dei due gol che hanno regalato i tre punti al Tottenham. Questi gli highlights del match.