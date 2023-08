Roma, nessuna conferma su Lukaku: continua la trattativa per il prestito secco

Dopo le parole di Romelu Lukaku riportate dai media belgi, l’arrivo del centravanti alla Roma sembra cosa fatta. In casa giallorossa però non filtrano le stesse certezze, anche se sembra esserci un certo ottimismo mentre proseguono le trattative londinesi con il Chelsea. I capitolini offrono un prestito oneroso a 6-7 milioni, mentre i Blues vorrebbero qualcosa di più. Non resta che attendere le prossime ore, possibile alla fine che le due parti possano trovare un accordo a metà strada.