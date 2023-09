Premier League 2023-24, finisce 2-2 il match fra Sheffield ed Everton

L’anticipo della quarta giornata di Premier League fra Sheffield ed Everton finisce in pari. In questo modo entrambe le squadre portano a casa il primo punto della stagione che è iniziata in maniera piuttosto complicata per entrambe le compagini in questione. Chi ha da recriminare, forse, maggiormente è l’Everton che è andato molte volte vicino al colpo dei tre punti che però alla fine non è arrivato.

L’inizio del match è tutto pro Everton con gli ospiti che tentano molte volte l’affondo, ma è l’ultimo passaggio a mancare nella maggior parte delle volte. Alla fine, dopo lo sforzo iniziale, passa l’Everton: da un calcio d’angolo, la palla piomba sui piedi di Doucoure che da pochi passi mette in porta il gol del vantaggio. Dopo la rete dello 0-1, si fa sentire la reazione dello Sheffield United che sale di giri: al 33esimo Archer raccoglie il cioccolatino offerto da McBurnie e deposita in rete il gol della parità. Il gol del pareggio riscalda l’ambiente che spinge i padroni di casa, tant’è che Archer calcia in porta, Pickford non trattiene e con un’autogol porta avanti lo Sheffield, mandando così le squadre al riposo.

Ad inizio secondo tempo è un altro Everton, simile a quello che aveva iniziato la partita in maniera brillante e convinta. Al 49esimo i Toffees vanno vicino alla concessione di un rigore, con il VAR che però nega il penalty. L’iniziale pressione del secondo tempo dell’Everton culmina con il gol del pareggio di Danijuma che con un bellissimo tiro di sinistro insacca la palla per il 2-2 poi definitivo. L’Everton nel finale va vicino al gol del 2-3 che però non arriva. Finisce così, primo punto a testa per le due squadre in stagione,