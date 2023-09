MotoGP, le pagelle del GP di Catalogna 2023: Espargaro fa faville, solido Bagnaia

Aleix Espargaro vince la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna. Alle sue spalle Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, protagonisti di un duello intenso. Ecco le pagelle della gara di oggi:

ALEIX ESPARGARO: 10

Perfetto Espargaro, che conquista una prima posizione stellare, raggiunta con un buon sorpasso su Bagnaia. Gara di casa per lui, che inizia il weekend nel migliore dei modi.

FRANCESCO BAGNAIA: 9

Ottima prestazione per il campione in carica, che porta a casa un secondo posto meritato dopo una strenua difesa su Vinales. L’italiano non riesce a trovare la vittoria, ma colleziona un importante bottino di punti, che potrebbero fare la differenza per la cosa al titolo.

MAVERICK VINALES: 8.5

Buona performance anche per Vinales, che conquista il terzo gradino del podio. La medaglia d’argento sembrava raggiungibile, ma Bagnaia ha resistito fino alla bandiera scacchi, impedendogli di ottenere il secondo posto.

JORGE MARTIN: 8

Bene anche Martin, che taglia il traguardo quinto e conquista punti importanti per la classifica. Senza l’errore iniziale, forse, lo si sarebbe trovato anche più avanti in classifica.