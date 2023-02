Prandelli: “La Juventus può ancora qualificarsi in Champions, allenare non mi manca”

L’ex calciatore e allenatore Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando la situazione della Juventus, a suo avviso non ancora fuori dalla corsa Champions: “Ha i mezzi per farcela, in fondo è sempre la Juve. A volte la penalizzazione può essere utile perché da una scossa. E poi non vanno dimenticate le possibili spinte in arrivo da Coppa Italia ed Europa League“.

Prandelli è poi tornato a parlare della scelta di smettere di allenare: “La passione è rimasta ma la panchina non mi manca, non tornerò indietro. Ricordo che ero solo e provavo tanta ansia. Non ero depresso, ma quella decisione di lasciare mi fece bene. Ora ho ritrovato la gioia della normalità. Ritorno nel calcio? Solamente in altre vesti“.