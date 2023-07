Portici, Emanuele Filiberto: “Non volevo fallisse, pronto per progetti ambiziosi”

Rilevato il 100% del Portici Calcio 1906 dalla Casa Reale Holding SpA guidata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. L’ annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa: “Noi abbiamo scelto il calcio per passione ma soprattutto come aggregatore. Il calcio parla a tutti: ai giovani, agli anziani, ai ricchi e ai poveri. E oggi abbiamo bisogno di aggregatori, di persone sane e perbene per poter modificare e far brillare questa nostra società”.

Poi ha proseguito: “Vogliamo portare avanti una riforma di persone per bene e di giovani nel territorio campano. Non volevamo inoltre che il Portici fallisse ed è per questo che siamo entrati e lo abbiamo ripreso con una grande volontà. Sono certo che possiamo arrivare e salire dalla D alla C alla B e chi lo sa…Però da soli sarà difficile. Conto molto su di voi, su chi ci ha dato fiducia, e noi vogliamo restituirla sui campi di calcio”.