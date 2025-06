Continuano le voci sul futuro della Ferrari e di Lewis Hamilton ed arriva l’annuncio ufficiale che sgombra ogni dubbio al riguardo

Vasseur in bilico, i dubbi di Leclerc, il ritiro di Hamilton: sulla Ferrari si sta sentendo e leggendo di tutto, una confusione senza precedenti verrebbe da dire, se non fosse il fatto che in ogni momento di crisi a Maranello si è letto e sentito questo e molto altro ancora anche in passato.

La situazione non è certo piacevole per il Cavallino Rampante, partito per vincere il Mondiale ed ora soddisfatto di aver afferrato il secondo posto nella classifica costruttori, più per demeriti altrui che per meriti propri. Stando così le cose, le indiscrezioni si sono susseguite: si parte dai dubbi di Leclerc sul futuro in rosso, si arriva a Vasseur in bilico, senza dimenticare le indiscrezioni sulla voglia di Hamilton di finire in anticipo il suo contratto con la rossa e appendere i guanti al chiodo definitivamente.

Ma cosa c’è di vero in tutto questo vociare sulla Ferrari? Prova a farlo capire lo stesso Lewis Hamilton alla vigilia del GP del Canada, nel consueto appuntamento con la stampa. Il sette volte campione del mondo è chiarissimo con i giornalisti: Vasseur non si tocca e lui di mollare non ha proprio intenzione.

Hamilton alza la voce: “In Ferrari ancora a lungo per vincere”

Lewis Hamilton difende Vasseur e la Ferrari e lo fa con parole chiarissime che, nel suo intento, dovrebbero spegnere le voci sul suo conto.

“Vasseur è uno dei motivi principali per cui sono in questo team e gli sono grato – le sue dichiarazioni a difesa del team principal –. Stiamo affrontando insieme questa esperienza e voglio che resti: credo sia la persona giusta per portarci al vertice“. Quindi l’inglese definisce “prive di fondamento” le indiscrezioni su un Vasseur in bilico: “È vero che non tutto sta andando bene e che c’è ancora molto lavoro da fare, ma non c’è alcuna discussione in corso sul suo ruolo“.

Fine delle indiscrezioni dunque, come fine anche delle notizie sul suo addio alla Ferrari: “Per creare un team vincente serve tempo: sono qui per vincere con la Ferrari e hanno tutto il mio supporto. Resterò qui a lungo, – aggiunge Hamilton – non ci sono dubbi su dove sia la mia testa: spero non ci siano altre domande in merito“. Parole chiarissime quella del britannico che prova a mettere un punto al caos che circonda la rossa e si mostra fiducioso nella strada intrapresa dalla Ferrari: arriverà la svolta a Montreal?