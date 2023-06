Playoff Primavera: il Lecce si impone sul Sassuolo e conquista la finale Scudetto

Il Lecce conquista la finale Scudetto, il Sassuolo si arrende in semifinale: termina 2-1. Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco. Bene il Lecce, meglio il Sassuolo che, nonostante le numerose occasioni da rete però, non è riuscita a concretizzare un meritato vantaggio. Al 16 è Russo a sprecare un’occasione sul bellissimo cross di Mandrelli, staccata di testa che non riesce ad insaccarsi in porta. E’ poi Mandrelli sul finale di prima frazione a tentare un’altra spizzata, questa volta parata da Borbei. Per il vantaggio bisognerà attendere il 56′ quando, una grandissima punizione battuta da Casolari, permette a Russo di arrivarci perfettamente di testa e firmare il vantaggio. Poi arriva prima il pareggio degli padroni di casa con Burnete e poi il definitivo vantaggio messo a segno da Corfitzen con un grandissimo mancino concluso dalla distanza.